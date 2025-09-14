Китай уточнил условия безвизового режима для россиян: вот что надо знать

Безвизовый режим для россиян действует только при наличии общегражданского загранпаспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственное управление по делам миграции КНР.
«Новые требования применяются при въезде в страну только при использовании обычного паспорта», — пояснили в управлении.
При этом в управлении подчеркнули, что действие безвизового режима не применяется к лицам, использующим дипломатические, служебные паспорта или документы членов экипажей.
Также уточняется, что для безвизового въезда подходят оба типа паспортов: пятилетний загранпаспорт и 10-летний биометрический.
Как сообщил 2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пробный безвизовый въезд в Китай для россиян начнет действовать с 15 сентября и будет доступен до 14 сентября 2026 года.
Ранее стало известно, что Германия приняла меры по усилению контроля при выдаче виз россиянам, включая шенгенские и национальные.