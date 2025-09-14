Reuters: пять истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико

Пять истребителей F-35 Соединённых Штатов прибыли на остров в Карибском море, информирует Reuters.
В материале агентства уточняется, что речь идёт о военных самолётах, которые американская сторона планировала направить в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком.
«Самолёты F-35 были замечены во время приземления на бывшей военной базе Рузвельт Роудс», — говорится в сообщении.
Кроме того, на этой базе видели американские вертолёты и военнослужащих США.
Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Рубио в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.