Reuters: пять истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико

Самолёты США направлены в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком.

Источник: Аргументы и факты

Пять истребителей F-35 Соединённых Штатов прибыли на остров в Карибском море, информирует Reuters.

В материале агентства уточняется, что речь идёт о военных самолётах, которые американская сторона планировала направить в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком.

«Самолёты F-35 были замечены во время приземления на бывшей военной базе Рузвельт Роудс», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этой базе видели американские вертолёты и военнослужащих США.

Напомним, венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Рубио в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.

