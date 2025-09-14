Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 10:00 14 сентября 2025

К 10:00 14 сентября в Иркутской области на выборах губернатора проголосовало 22,84% избирателей, что в абсолютных цифрах составляет 417 338 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии региона.
Явка на выборах губернатора Иркутской области на 10:00 14 сентября 2025.
— Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (50,08%), Катангском районе (47,91%), Чунском муниципальном округе (41,25%), — сообщили в избиркоме региона.
Среди крупных городов ситуация выглядит несколько иначе: в Ангарске проголосовало 22,44% избирателей, в Иркутске — 20,48%, а в Братске зафиксирована наименьшая явка — 17,52%. Голосование продолжается до 20:00, и эти показатели могут существенно измениться к концу дня.