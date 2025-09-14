Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1500 омичей умерли от рака с начала года

За 7 месяцев заболевание выявили у 4459 пациентов.

Источник: Om1 Омск

С начала 2025 года от рака в Омске умерли 1871 человек (из них 8 — дети). Об этом сообщает NGS55, ссылаясь на данные регионального министерства здравоохранения. С января по июль медики выявили злокачественные новообразования у 4459 пациентов.

Известно, что за последние два года у жителей областного центра рак диагностировали более 18 тысяч раз. Для сравнения: в 2024 году опухоли обнаружили 9909 раз, а в 2023-м — 9594. Самому маленькому пациенту с подтвержденным раком был 1 год, а самому возрастному — 99 лет.