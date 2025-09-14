1500 омичей умерли от рака с начала года

Известно, что за последние два года у жителей областного центра рак диагностировали более 18 тысяч раз. Для сравнения: в 2024 году опухоли обнаружили 9909 раз, а в 2023-м — 9594. Самому маленькому пациенту с подтвержденным раком был 1 год, а самому возрастному — 99 лет.