FT: Встреча Трампа и Си Цзиньпина на грани срыва из-за торговых споров

Хотя возможность встречи лидеров двух стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остается, такая встреча, вероятно, будет иметь гораздо меньшее значение. Основными препятствиями стали поставки Китаем химических веществ, используемых для производства фентанила, что вызывает обеспокоенность у Вашингтона, и американские пошлины, которые, в свою очередь, беспокоят Пекин, говорится в статье.