FT: Встреча Трампа и Си Цзиньпина на грани срыва из-за торговых споров

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва из-за недостигнутого прогресса в американо-китайских торговых переговорах. Об этом сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Издание отметило, что, несмотря на контакты между госсекретарем Марко Рубио и шефом Пентагона Питом Хегсетом с их китайскими коллегами, которые породили слухи о предстоящем саммите, торговые разногласия снизили шансы на проведение встречи в Пекине.
Хотя возможность встречи лидеров двух стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) остается, такая встреча, вероятно, будет иметь гораздо меньшее значение. Основными препятствиями стали поставки Китаем химических веществ, используемых для производства фентанила, что вызывает обеспокоенность у Вашингтона, и американские пошлины, которые, в свою очередь, беспокоят Пекин, говорится в статье.
Ранее Трамп обратился к странам — членам НАТО с призывом ввести пошлины против Китая из-за украинского конфликта. Глава Белого дома добавил, что отменить пошлины можно будет сразу после урегулирования. Трамп считает, что Китай имеет «хватку» и сильный контроль над Россией, поэтому подобные меры могут их разрушить.