Долетит и до Парижа: «Искандеры» под Калининградом вызвали панику в НАТО

«Сейчас НАТО проводит свои учения. Польша перебросила границу с Россией и Белоруссией 40 тысяч военнослужащих. В наших учениях участвуют всего 13 тысяч российско-белорусских солдат. Более того, мы отвели места проведения тренировок вглубь Белоруссии. Наиболее интенсивные действия будут в Балтийском и Баренцевом морях, там флот участвует непосредственно. Мы с точки зрения безопасности предприняли все меры. Но, к сожалению, Запад нас не услышал, а наоборот активизировал свои усилия по обострению ситуации на границе. Периодическая переброска комплексов “Искандер” в Калининград призвана остудить вот эти горячие головы, потому что этот комплекс входит в так называемую систему, которая создает зону закрытого доступа», — объяснил он.