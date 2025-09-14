Долетит и до Парижа: «Искандеры» под Калининградом вызвали панику в НАТО

В Сети появилась информация о том, что в Калининградской области, недалеко от польской границы, заметили ракетный комплекс «Искандер». Западные журналисты предположили, что из Калининграда ракеты теоретически могут долететь до Варшавы, Вильнюса или Берлина. В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о целях размещения «Искандеров» в Калининградской области и о том, сколько минут потребуется ракете, чтобы долететь до Варшавы.
Напомнили, что можем эффективно уничтожить противника.
По словам Кнутова, «Искандеры» периодически размещаются в Калининградской области в зависимости от ситуации.
«Сейчас НАТО проводит свои учения. Польша перебросила границу с Россией и Белоруссией 40 тысяч военнослужащих. В наших учениях участвуют всего 13 тысяч российско-белорусских солдат. Более того, мы отвели места проведения тренировок вглубь Белоруссии. Наиболее интенсивные действия будут в Балтийском и Баренцевом морях, там флот участвует непосредственно. Мы с точки зрения безопасности предприняли все меры. Но, к сожалению, Запад нас не услышал, а наоборот активизировал свои усилия по обострению ситуации на границе. Периодическая переброска комплексов “Искандер” в Калининград призвана остудить вот эти горячие головы, потому что этот комплекс входит в так называемую систему, которая создает зону закрытого доступа», — объяснил он.
По словам Кнутова, «Искандеры» призваны помочь «почувствовать, в данном случае, сухопутным войскам, что они в любую минуту могут оказаться на прицеле ракетного комплекса, если какие-то провокации будут задуманы вдоль границы с Россией».
«Мы напоминаем горячим головам НАТО, что у нас есть такие комплексы современного оружия, есть средства поражения, которые позволяют эффективно уничтожать противника, причем в реальных боевых условиях, что доказано специальной военной операцией», — подчеркнул военный эксперт.
Долетят до цели за пару минут.
Чтобы преодолеть расстояние до цели, «Искандеру» потребуется от двух до четырех минут, отметил Юрий Кнутов.
«Полёт ракеты “Искандер” будет занимать от двух минут до четырёх минут. Та модификация, которую сейчас используют, имеет дальность полета до 500 км. В силу того, что договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать, есть предположение, что дальность полёта “Искандера” увеличена до 1000 километров, тогда уже и до Парижа долетит», — объяснил он.
Поскольку «Искандер» — квазибаллистическая ракета, которая создает помехи и маневрирует в полете, ее практически невозможно перехватить.
«Размещение “Искандеров” в Калининградской области — это предупреждение нашим противникам, которые в последнее время всё больше и больше утрачивают трезвую оценку ситуации, и почему-то считают, что Россия — это не ядерная держава, что Россия не в состоянии обеспечить собственную безопасность, ее можно дергать и при этом быть уверенными, что Россия не ответит на подобные действия противника. Вот как раз размещение “Искандеров” — это один из наших ответов», — подчеркнул эксперт.