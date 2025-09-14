WP: Трамп требует от НАТО отказа от российской нефти для отсрочки санкций

Требование президента США Дональда Трампа к странам НАТО воздержаться от импорта российской нефти может быть попыткой отсрочить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По сведениям газеты, в Вашингтоне и в Европе последнее заявление Трампа расценили как тактический ход, позволяющий избежать реальных шагов против России. Вместе с тем собеседники издания сошлись во мнении, что Европе пора окончательно прекратить закупки российских энергоносителей.
«Вместо поиска решения это напоминает мне поиск выхода», — сказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Издание также отмечает, что предложение американского президента вряд ли получит поддержку у некоторых членов НАТО, в числе которых называются Турция, Венгрия и Словакия.
Напомним, недавно глава Белого дома заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от покупки российской нефти.
В своём обращении он также выразил разочарование по поводу укрепления отношений между Россией и Китаем и призвал союзников по НАТО ввести пошлины в размере от 50 до 100% на товары из Пекина.