Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов

Глава РАН Красников: люди будут постепенно превращаться в киборгов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.

В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей.

«Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться», — отметил глава РАН.

«Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной — и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи», — добавил Красников.

Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.