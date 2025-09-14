Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.
В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей.
«Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться», — отметил глава РАН.
«Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной — и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи», — добавил Красников.
Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.