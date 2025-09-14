Солдаты Вооружённых сил Украины, взятые в плен в Серебрянском лесничестве, полагали, что служат в батальоне «Азов»*, рассказала российский военнослужащий с позывным Шрам.
Он уточнил, что украинцы считали, что оказались в рядах в третьей отдельной штурмовой бригаде, созданной на базе этого батальона.
Шрам отметил, что командиры ВСУ оставили солдат в Серебрянском лесничестве. Штурмовая бригада «Азова» была выведена с этого участка в 2024 году.
«Киевский режим и командование ВСУ вводит в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец», — сказал командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ в разговоре с агентством РИА Новости.
Ранее комбат с позывным Шрам заявил, что в Серебрянском лесничестве солдаты Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.