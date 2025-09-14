«Киевский режим и командование ВСУ вводит в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец», — сказал командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ в разговоре с агентством РИА Новости.