Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Шрам: солдаты ВСУ в ЛНР думали, что служат в «Азове»

Киевский режим вводит в заблуждение своих солдат.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины, взятые в плен в Серебрянском лесничестве, полагали, что служат в батальоне «Азов»*, рассказала российский военнослужащий с позывным Шрам.

Он уточнил, что украинцы считали, что оказались в рядах в третьей отдельной штурмовой бригаде, созданной на базе этого батальона.

Шрам отметил, что командиры ВСУ оставили солдат в Серебрянском лесничестве. Штурмовая бригада «Азова» была выведена с этого участка в 2024 году.

«Киевский режим и командование ВСУ вводит в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец», — сказал командир батальона спецназа «Ахмат» Минобороны РФ в разговоре с агентством РИА Новости.

Ранее комбат с позывным Шрам заявил, что в Серебрянском лесничестве солдаты Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.