Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен», — рассказал эксперт.
Он отметил, что внутреннее потребление гречки варьируется в диапазоне 350−400 тысяч тонн в год, тогда как в 2024—2025 сельскохозяйственном году производство превысило 560 тысяч тонн. Так как в предыдущие годы был получен рекордный урожай, сформировались значительные запасы, что обусловило снижение закупочных цен.
Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей.
По данным Росстата, на 8 сентября средняя потребительская цена за 1 килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля, что на 5,6% ниже, чем год назад.