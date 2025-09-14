Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку

Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей.