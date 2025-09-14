Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку

Аналитик Тренин объяснил, что запасы гречки сдержат цены на крупу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен», — рассказал эксперт.

Он отметил, что внутреннее потребление гречки варьируется в диапазоне 350−400 тысяч тонн в год, тогда как в 2024—2025 сельскохозяйственном году производство превысило 560 тысяч тонн. Так как в предыдущие годы был получен рекордный урожай, сформировались значительные запасы, что обусловило снижение закупочных цен.

Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей.

По данным Росстата, на 8 сентября средняя потребительская цена за 1 килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля, что на 5,6% ниже, чем год назад.