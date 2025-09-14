ТАСС: долги рэпера Лигалайза* в России превысили 460 тысяч рублей

Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков (известный как Лигалайз*) имеет непогашенные долговые обязательства в России на общую сумму свыше 460 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей, часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — передает собеседник агентства.
Однако о каких-либо подробностях имеющихся долгов агентство деталей не приводит.
Как следует из документов, изученных ТАСС, музыкант имеет 6 непогашенных исполнительных производств, включая: кредитные долги на 113 тысяч рублей, штраф Роскомнадзора на 50 тысяч, а также налоговую задолженность в размере 2 тысяч.
Напомним, что Минюст РФ включило рэпера в реестр иностранных агентов 27 декабря 2024 года. Согласно общедоступным данным, музыкант выехал из России летом 2023 года и проживает на территории Литвы.
Накануне Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов российского сценариста и кинорежиссера Эдуарда Тополя*.
* — Признан в РФ иноагентом.