ТАСС: долги рэпера Лигалайза* в России превысили 460 тысяч рублей

Как следует из документов, изученных ТАСС, музыкант имеет 6 непогашенных исполнительных производств, включая: кредитные долги на 113 тысяч рублей, штраф Роскомнадзора на 50 тысяч, а также налоговую задолженность в размере 2 тысяч.