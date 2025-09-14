Володин: Школьники в РФ перегружены учебой, им не хватает времени на развитие

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени.
Как отметил спикер парламента, в сумме с отдыхом и дорогой до школы и обратно ученики тратят около 12 часов в день на учебу.
Володин подчеркнул, что такой плотный график не позволяет школьникам заниматься в секциях, посещать дополнительные занятия, а также уделять время общению со сверстниками и семьей. По мнению председателя Госдумы, этот вопрос требует повторного рассмотрения на парламентском уровне.
Ранее Министерство просвещения рекомендовало школьникам не тратить на домашние задания более 3,5 часов в день. Однако, как отмечает Володин, эти рекомендации не являются обязательными, что приводит к превышению допустимой нагрузки и негативно сказывается на развитии, здоровье и социализации детей.
— А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания. Особенно с учетом современных технологий — для этого много возможностей, — написал Володин в своем Telegram-канале.
Министерство просвещения России в пятницу, 22 августа, объявило о сокращении учебного времени для изучения английского языка в 5−7-х классах до двух часов в неделю. Директор школы «КвантУм» Оксана Кляпка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, с чем может быть связано это решение.