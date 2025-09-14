Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: Школьники в РФ перегружены учебой, им не хватает времени на развитие

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени.

Как отметил спикер парламента, в сумме с отдыхом и дорогой до школы и обратно ученики тратят около 12 часов в день на учебу.

Володин подчеркнул, что такой плотный график не позволяет школьникам заниматься в секциях, посещать дополнительные занятия, а также уделять время общению со сверстниками и семьей. По мнению председателя Госдумы, этот вопрос требует повторного рассмотрения на парламентском уровне.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало школьникам не тратить на домашние задания более 3,5 часов в день. Однако, как отмечает Володин, эти рекомендации не являются обязательными, что приводит к превышению допустимой нагрузки и негативно сказывается на развитии, здоровье и социализации детей.

— А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания. Особенно с учетом современных технологий — для этого много возможностей, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Министерство просвещения России в пятницу, 22 августа, объявило о сокращении учебного времени для изучения английского языка в 5−7-х классах до двух часов в неделю. Директор школы «КвантУм» Оксана Кляпка в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, с чем может быть связано это решение.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше