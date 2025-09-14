Володин: Школьники в РФ перегружены учебой, им не хватает времени на развитие

— А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания. Особенно с учетом современных технологий — для этого много возможностей, — написал Володин в своем Telegram-канале.