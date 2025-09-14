Бесплатная путевка в санаторий: кто ее может получить в Татарстане

Бесплатное санаторное лечение по медицинским показаниям предоставляется гражданам в рамках набора социальных услуг.
Кто может рассчитывать на путевку.
— инвалиды войны.
— участники Великой Отечественной войны;
— лица, проходившие службу или трудившиеся на военных объектах в годы Великой Отечественной войны;
— ветераны локальных военных конфликтов;
— обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»;
— члены семей погибших военнослужащих и участников боевых действий;
— граждане с инвалидностью, включая детей-инвалидов;
— пострадавшие от аварии на ЧАЭС и от ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинске.
Путёвка для сопровождающих.
Право на бесплатное сопровождение предоставляется, если лечение необходимо ребенку с инвалидностью младше 18 лет или инвалиду I группы.