Бесплатная путевка в санаторий: кто ее может получить в Татарстане

Отдельные категории татарстанцев имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий. Кто вправе воспользоваться такой льготой — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Бесплатное санаторное лечение по медицинским показаниям предоставляется гражданам в рамках набора социальных услуг.

Кто может рассчитывать на путевку.

— инвалиды войны.

— участники Великой Отечественной войны;

— лица, проходившие службу или трудившиеся на военных объектах в годы Великой Отечественной войны;

— ветераны локальных военных конфликтов;

— обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»;

— члены семей погибших военнослужащих и участников боевых действий;

— граждане с инвалидностью, включая детей-инвалидов;

— пострадавшие от аварии на ЧАЭС и от ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинске.

Путёвка для сопровождающих.

Право на бесплатное сопровождение предоставляется, если лечение необходимо ребенку с инвалидностью младше 18 лет или инвалиду I группы.