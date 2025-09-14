Ричмонд
Шестилетний ребенок из России попал в украинскую базу «Миротворец»

В скандальную базу «Миротворец» внесли шестилетнюю девочку из России.

Источник: Комсомольская правда

В украинскую базу «Миротворец» внесли данные шестилетней девочки из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

По данным базы, Виктория — дата рождения 9 июля 2019 года — умышленно нарушила государственную границу Украины.

Сайт получил скандальную известность из-за публикаций конфиденциальной информации о журналистах, представителях народного ополчения ДНР и ЛНР, а также так называемых «государственных предателей».

Напомним, что включение несовершеннолетних в базу «Миротворец» с раскрытием их личных данных носит систематический характер.

Так, накануне трехлетний ребенок из России был внесен в украинскую базу данных «Миротворец» из-за якобы сознательного нарушения территориальной границы Украины. Помимо этого, ранее стало известно о внесении в базу «Миротворца» 14-летнего сына российского офицера.