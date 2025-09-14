В украинскую базу «Миротворец» внесли данные шестилетней девочки из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.
По данным базы, Виктория — дата рождения 9 июля 2019 года — умышленно нарушила государственную границу Украины.
Сайт получил скандальную известность из-за публикаций конфиденциальной информации о журналистах, представителях народного ополчения ДНР и ЛНР, а также так называемых «государственных предателей».
Напомним, что включение несовершеннолетних в базу «Миротворец» с раскрытием их личных данных носит систематический характер.
Так, накануне трехлетний ребенок из России был внесен в украинскую базу данных «Миротворец» из-за якобы сознательного нарушения территориальной границы Украины. Помимо этого, ранее стало известно о внесении в базу «Миротворца» 14-летнего сына российского офицера.