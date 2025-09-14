С книгами, концертами и природой: Россияне рассказали, понравился ли им летний отдых

Ранее эксперт рассказал о самых выгодных месяцах для отпуска. По его словам, благоприятнейшим временем является октябрь, а наименее выгодное — ноябрь. В октябре 31 день, из которых 23 являются рабочими при стандартной пятидневной рабочей неделе. В ноябре количество календарных дней составляет 30, а рабочих — 19. Экономист подчеркнул наличие множества нюансов в расчётах, выделив два ключевых момента: оплата отпускных производится за календарные дни отпуска, а зарплата — за фактически отработанные дни.