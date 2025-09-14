WP: Трамп пытается отложить санкции, требуя отказа НАТО от нефти РФ

Требование президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к государствам Североатлантического альянса отказаться от импорта нефти РФ может являться попыткой «отложить» очередные антироссийские санкции, пишет американское издание The Washington Post.
«Некоторые сторонники резких действий против РФ как в Вашингтоне, так и в Европе заявили в субботу, что последнее требование Трампа воспринимается ими как тактика, позволяющая ему избегать шагов против РФ», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Трамп заявил готовности ввести «серьёзные» ограничительные меры в отношении российской стороны, если страны альянса«последуют его примеру и также откажутся от российской нефти».
Кроме того, Трамп призвал государства НАТО установить пошлины на товары из Китайской Народной Республики в диапазоне 50−100 процентов, он утверждает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.