В Ленобласти из-за атаки дрона произошло возгорание на заводе КИНЕФ

Пострадавших при попытке атаки БПЛА нет.

Источник: Комсомольская правда

На заводе КИНЕФ в Ленинградской области произошёл пожар из-за падения обломков беспилотника. Возгорание было оперативно ликвидировано, при этом удалось уничтожить три БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал чиновник у себя в социальных сетях.

Отмечается, что в результате атаки украинского беспилотника пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место происшествия и экстренно устраняют последствия падения обломков БПЛА. Нужно отметить, что два дня назад киевский режим уже предпринимал попытку массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область, тогда были сбиты 20 беспилотников.

