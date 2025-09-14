В Ленобласти из-за атаки дрона произошло возгорание на заводе КИНЕФ

На заводе КИНЕФ в Ленинградской области произошёл пожар из-за падения обломков беспилотника. Возгорание было оперативно ликвидировано, при этом удалось уничтожить три БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал чиновник у себя в социальных сетях.
Отмечается, что в результате атаки украинского беспилотника пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место происшествия и экстренно устраняют последствия падения обломков БПЛА. Нужно отметить, что два дня назад киевский режим уже предпринимал попытку массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область, тогда были сбиты 20 беспилотников.