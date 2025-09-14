Ричмонд
Глава СК РФ Бастрыкин поздравил с юбилеем Дмитрия Медведева

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил официальное поздравление с юбилеем зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Обращение опубликовано пресс-службой ведомства.

Бастрыкин направил Медведеву поздравления с юбилеем.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы», — говорится в тексте поздравления в telegram-канале СК РФ. Он добавил, что Медведев характеризуется как государственный деятель, вносящий значительный вклад в становление России как суверенного государства.

Глава СК, отметил, что Дмитрий Медведев обладает стратегическим мышлением и умением работать с полной самоотдачей, что позволяет ему добиваться значимых результатов на высоких должностях. Особо выделяется его текущая работа в Совбезе, где он занимается решением задач стратегической безопасности страны, противодействием внешним угрозам и интеграцией новых регионов.

