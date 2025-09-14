В Башкирии водитель легкового авто насмерть разбился, столкнувшись с КамАЗом

Вечером 13 сентября, в башкирском городе Октябрьский произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации региональной госавтоинспекции, 21-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ.
Трагедия произошла на улице Северная. В результате аварии молодой человек, управлявший легковым авто, скончался на месте от полученных травм. Сотрудниками ГАИ по факту случившегося начата проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
