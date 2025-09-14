Киев перебрасывает необученных мобилизованных украинцев на передовую в Сумской области, сообщает РИА Новости.
"Источник агентства в силовых структурах уточнил, что речь идёт о солдатах Вооружённых сил Украины, которые ещё не завершили обучение.
В Сумской области враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объёме учебную программу", — сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские командиры наблюдали с БПЛА в ходе боёв за ликвидацией подчинённых.
Инструктор одного из полигонов Вооружённых сил Украины Антон Чёрный заявил, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров. Кроме того, некоторые инструкторы издеваются над новобранцами.