Миколог Дьяков рассказал о симптомах отравления грибами

После отравления грибами у человека могут быть самые разные симптомы. Миколог рассказал, как распознать грибное отравление и что делать при первых признаках.

Источник: Аргументы и факты

Миколог Максим Дьяков рассказал aif.ru о симптомах, которые появляются после отравления грибами и дал рекомендацию, что нужно делать, если это произошло.

«После отравления грибами у человека могут быть самые разные симптомы, обычно желудочно-кишечные: рвота, диарея. Также температура может подняться, удар может также прийтись по почкам, по печени, по нервной системе, дезориентацию даже можно ощутить. Объясняется это тем, что у разных видов грибов разные токсины», — сказал Дьяков.

Миколог рекомендует сразу принять рвотные аппараты, если после употребления грибов почувствовали какие-то изменения в организме нехорошие.

«И конечно же нужно немедленно вызвать “скорую помощь”», — подытожил Дьяков.

Ранее Дьяков назвал aif.ru три главных ошибки, которые допускают при сборе грибов, а также рассказал, какими грибами чаще всего травятся.