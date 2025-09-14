Миколог Дьяков рассказал о симптомах отравления грибами

Миколог Максим Дьяков рассказал aif.ru о симптомах, которые появляются после отравления грибами и дал рекомендацию, что нужно делать, если это произошло.
«После отравления грибами у человека могут быть самые разные симптомы, обычно желудочно-кишечные: рвота, диарея. Также температура может подняться, удар может также прийтись по почкам, по печени, по нервной системе, дезориентацию даже можно ощутить. Объясняется это тем, что у разных видов грибов разные токсины», — сказал Дьяков.
Миколог рекомендует сразу принять рвотные аппараты, если после употребления грибов почувствовали какие-то изменения в организме нехорошие.
«И конечно же нужно немедленно вызвать “скорую помощь”», — подытожил Дьяков.
