Миколог Дьяков рассказал о симптомах отравления грибами

«После отравления грибами у человека могут быть самые разные симптомы, обычно желудочно-кишечные: рвота, диарея. Также температура может подняться, удар может также прийтись по почкам, по печени, по нервной системе, дезориентацию даже можно ощутить. Объясняется это тем, что у разных видов грибов разные токсины», — сказал Дьяков.