Доцент Главина: Массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года

По словам Главиной, первым шагом станет 1 октября 2025 года, когда часть расходных статей федерального бюджета начнут исполнять с использованием цифрового рубля. Перечень конкретных направлений будет определен совместным решением правительства и Центробанка. Уже с 1 января 2026 года этот механизм может распространиться на все доходные и расходные статьи федерального бюджета, что станет серьезным этапом в отработке системы.