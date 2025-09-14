Доцент Главина: Массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля намечено на 1 сентября 2026 года, но подготовительные меры стартуют уже в ближайшие месяцы. Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина пояснила, что слухи о переводе социальных выплат в новый формат не соответствуют действительности: власти пока не рассматривают такой вариант.
По словам Главиной, первым шагом станет 1 октября 2025 года, когда часть расходных статей федерального бюджета начнут исполнять с использованием цифрового рубля. Перечень конкретных направлений будет определен совместным решением правительства и Центробанка. Уже с 1 января 2026 года этот механизм может распространиться на все доходные и расходные статьи федерального бюджета, что станет серьезным этапом в отработке системы.
Дальнейшее расширение, как отметила эксперт, намечено на 1 июля 2027 года, когда цифровой рубль станет применяться и в местных бюджетах. Таким образом, речь идет о постепенной интеграции, которая позволит минимизировать риски и отработать возможные технические сложности до полноценного запуска.
Главина добавила, что крупные банки и федеральные торговые сети должны будут обеспечить возможность работы с цифровыми рублями к сентябрю 2025 года. Остальные кредитные организации и компании подключатся позже — крайним сроком обозначен сентябрь 2028 года. Такой график, по ее словам, позволит бизнесу и финансовой системе адаптироваться к новым условиям без резких потрясений, передает «Прайм».
Ранее банк ВТБ совместно с аэропортом Пулково успешно провел первую оплату цифровыми рублями по QR-коду.