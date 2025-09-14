В некоторых субъектах РФ начался последний день выборов. В общей сложности планируется провести около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе Российской Федерации.
В частности, в 20 субъектах Федерации пройдут прямые выборы губернаторов, тогда как в Ненецком автономном округе глава региона будет избран депутатами окружного совета.
В 11 регионах проходят выборы депутатов региональных парламентов, а в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров. Общественные наблюдатели сообщают, что голосование во всех регионах проходит спокойно и в рамках установленных правил.
При этом ожидалось, что во время проведения выборов россияне столкнуться с наплывом звонков от мошенников, которые будут убеждать граждан РФ совершить противоправные действия на избирательных участках.