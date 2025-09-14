В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Суточный рекорд высокого атмосферного давления обновлен в Москве второй день подряд, утром в воскресенье оно достигло 762 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления. Как и ожидалось, уже в самом начале сегодняшних суток показания барометров, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составляли 762 миллиметра ртутного столба, что выше прежнего рекорда 1949 года, составлявшего 758,6 миллиметра ртутного столба», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что к 6 часам утра давление ещё немного подросло и барометры показали 762,1 миллиметра ртутного столба.
«Скорее всего, это значение и будет максимумом атмосферного давления сегодняшнего дня, так как по прогнозам, показания барометров в течение воскресенья будут постепенно понижаться», — добавил он.