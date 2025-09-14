Ричмонд
Онищенко связал распространение вируса чикунгунья с изменением климата

Геннадий Онищенко в качестве мер противодействия инфекции предложил обеспечить раннее выявление случаев заболевания, проводить профилактическую работу с населением.

Источник: Аргументы и факты

Распространение лихорадки чикунгунья в мире связано с потеплением климата и туризмом, сообщил ТАСС эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Эксперт отметил, что переносчиком вируса являются комары рода Aedes. По его словам, в последние годы комары Aedes albopictus и Aedes aegypti расширили ареал обитания и стали передвигаться севернее из-за глобального потепления.

«Первые случаи появления Aedes albopictus были зафиксированы в России на черноморском побережье из-за потепления климата. Сейчас отмечается продвижение комаров-переносчиков вируса чикунгунья ближе к центральной России», — рассказал Геннадий Онищенко.

Он добавил, что еще одним фактором риска является массовый выезд жителей РФ за границу, в частности, в Китай и Турцию, где фиксируются случаи заболевания. В то же время, по словам эксперта, ограничивать поездки нецелесообразно.

Геннадий Онищенко в качестве мер противодействия инфекции предложил наладить оперативный обмен информацией, обеспечить раннее выявление случаев заболевания, а также проводить профилактическую работу с населением.

«Главное — прогнозировать, выявлять и объяснять людям правила безопасности. Тогда путешествия и бизнес не будут сопровождаться угрозой заражения», — подчеркнул он.

Ранее вирусолог Виктор Зуев назвал симптомы лихорадки чикунгунья. По его словам, главным из них является боль в суставах. Кроме того, среди симптомов есть повышенная температура, головная боль, тошнота и слабость.