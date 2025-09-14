Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров

Донские пожарные за сутки потушили 13 загораний сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки, 13 сентября, ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за этот же период огнеборцы потушили 13 загораний сухой растительности и выехали для ликвидации последствий 4 дорожно-транспортных происшествий.

Для борьбы с пожарами и последствиями ДТП было задействовано 376 специалистов и 94 единицы техники.

В МЧС обратили внимание жителей области на сложные погодные условия. По данным на 14 сентября, в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Однако ожидается усиление ветра: северо-восточный и восточный ветер 8−13 м/с, утром и днем местами порывы достигнут 15−20 м/с.

Подпишись на нас в Telegram.