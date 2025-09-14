В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров

В МЧС обратили внимание жителей области на сложные погодные условия. По данным на 14 сентября, в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Однако ожидается усиление ветра: северо-восточный и восточный ветер 8−13 м/с, утром и днем местами порывы достигнут 15−20 м/с.