В Ростовской области за сутки спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки, 13 сентября, ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, за этот же период огнеборцы потушили 13 загораний сухой растительности и выехали для ликвидации последствий 4 дорожно-транспортных происшествий.
Для борьбы с пожарами и последствиями ДТП было задействовано 376 специалистов и 94 единицы техники.
В МЧС обратили внимание жителей области на сложные погодные условия. По данным на 14 сентября, в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Однако ожидается усиление ветра: северо-восточный и восточный ветер 8−13 м/с, утром и днем местами порывы достигнут 15−20 м/с.
