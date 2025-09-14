WP: Трамп пытается отложить санкции, призывая НАТО прекратить ввоз нефти из РФ

Издание также указало, что предложение Трампа вряд ли найдет поддержку у всех 32 стран альянса. Некоторые государства, такие как Турция, Венгрия и Словакия, продолжают закупать нефть у России. В публикации подчеркнули, что эти страны стремятся защитить свои экономики и сохранить стабильные отношения с Кремлем.