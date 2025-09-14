WP: Трамп пытается отложить санкции, призывая НАТО прекратить ввоз нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп обратился к странам НАТО с призывом прекратить импорт российской нефти. По мнению The Washington Post, это заявление может быть связано с его попытками затянуть процесс введения новых антироссийских санкций.
Отмечается, что критики американского лидера считают подобные комментарии способом замедлить давление на Москву. Они полагают, что такая позиция лишь осложнит усилия Трампа убедить российского президента Владимира Путина изменить курс в украинском конфликте.
Издание также указало, что предложение Трампа вряд ли найдет поддержку у всех 32 стран альянса. Некоторые государства, такие как Турция, Венгрия и Словакия, продолжают закупать нефть у России. В публикации подчеркнули, что эти страны стремятся защитить свои экономики и сохранить стабильные отношения с Кремлем.
При этом, как сообщили авторы материала, часть западных политиков, занимающих жесткую позицию в отношении России, расценила инициативу Трампа как попытку уклониться от реальных мер. Они заявили о необходимости для Европы полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Дональд Трамп также отметил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Он выразил мнение, что нынешняя ситуация заметно осложнилось из-за «взаимной вражды» президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.