Шестилетняя девочка попала в базу «Миротворца»*

В украинской базе «Миротворец»* оказалась шестилетняя уроженка России. Об этом стало известно в воскресенье, 14 сентября.
Девочка родилась 9 июля 2019 года. Как следует из данных, ребенок «сознательно» нарушил государственную границу Украины, за что и был внесен в список, передает РИА Новости.
Ранее в списки экстремистского сайта был внесен пятилетний ребенок из России. Он обвиняется в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и «сознательное нарушение государственной границы». Вместе с ним по таким же обвинениям в базу данных внесли еще нескольких детей в возрасте 11 лет.
Российский режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», также оказался в базе данных сайта «Миротворец»*. Артиста обвинили в «незаконной коммерческой деятельности» из-за его работы продюсером на съемках сериала «Ваша честь» в Крыму.
До этого в списке базы экстремистского сайта оказался киноблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен в России.