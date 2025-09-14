Шестилетняя девочка попала в базу «Миротворца»*

Ранее в списки экстремистского сайта был внесен пятилетний ребенок из России. Он обвиняется в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины и «сознательное нарушение государственной границы». Вместе с ним по таким же обвинениям в базу данных внесли еще нескольких детей в возрасте 11 лет.