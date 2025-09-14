В Перми в Черняевском лесу стартовала акция «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» была приурочена к открытию Центра экологической культуры в особо охраняемой природной территории. На территории ООПТ «Черняевский лес» сотрудники лесничества, представители власти и общественники высадили саженцы ели, кедра и лиственницы.
Участники акции заложили памятную аллею, посвященную погибшим при исполнении долга военным корреспондентам.
Акция является всероссийской, ее организаторы ставят целью высадить 70 миллионов деревьев. Также важной задачей является привлечение внимания общественности к проблеме сохранности и восстановления лесов.