В Орловской области на ж/д путях произошёл взрыв: движение поездов изменено, есть погибшие

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что массированная атака на регион со стороны киевского режима была 29 августа 2025 года. Тогда ПВО отразило атаку украинских дронов, но в результате падения беспилотников были повреждены четыре здания. Кроме того, сообщалось об одном пострадавшем. Также губернатор региона Клычков сообщал, что была включена сирена воздушной тревоги на короткий срок.