В Орловской области на ж/д путях произошёл взрыв: движение поездов изменено, есть погибшие

МЖД: поезда в Орловской области следуют по альтернативному маршруту после взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Из-за оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области поезда дальнего следования следуют по альтернативному маршруту. Об этом сообщили в МЖД.

«На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту», — говорится в сообщении от ведомства.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на территории региона были найдены взрывные устройства в ходе проверки железнодорожных путей. В результате детонации одного из них погибли два человека.

Отмечается, что в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области с опозданием графика следует 17 поездов. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании. Также сообщается, что при детонации взрывного устройства в Орловской области на железнодорожных путях погибли трое сотрудников Росгвардии.

Напомним, накануне МЖД сообщило о задержании 10 пассажирских поездов в Орловской области. Это произошло из-за инцидента на железнодорожных путях. Сейчас губернатор региона Андрей Клычков заявил, что ситуация находится под контролем. Будет возбуждено уголовное дело по факту заложения взрывного устройства, которое привело к смерти двух и более лиц.

Киевский режим продолжает показывать свою террористическую сущность и пытаться атаковать гражданские объекты. Российские ПВО ежедневно сбивают украинские дроны над субъектами РФ. Но украинские спецслужбы пытаются вовлечь в преступную деятельность все больше россиян. Отмечается, что жертвами становятся больше граждан РФ, которым украинские кураторы предлагают за большие деньги совершить диверсии. Конечно, после совершения преступления жертва не получает обещанного, а оказывается за решеткой.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что массированная атака на регион со стороны киевского режима была 29 августа 2025 года. Тогда ПВО отразило атаку украинских дронов, но в результате падения беспилотников были повреждены четыре здания. Кроме того, сообщалось об одном пострадавшем. Также губернатор региона Клычков сообщал, что была включена сирена воздушной тревоги на короткий срок.