Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 сентября 2025:
1. Если бы не Россия, ПАС не с чем было бы идти на выборы в Молдове: Достижений нет, поэтому главный пункт агитации — старые страшилки.
2. Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами.
3. Правительство предлагает жителям Молдовы радоваться снижению цен: «Была в магазине, наверное очки надо менять, а власти ходят в другие магазины, с персональными ценами, специально для богатых».
4. Только кандидаты ПАС могут прийти с предвыборной агитацией на руины собственноручных разрушений: В Молдове правящая партия призывает голосовать за них нищих пенсионеров, «сепаратистов» и всех, кого за 4 года унизили и обманули.
5. Самое время для прогулок и пикников: Жителей Молдовы ждут +23 градуса, нежаркое солнце и отсутствие осадков.
