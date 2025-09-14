Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 14 сентября 2025: ПАС не с чем идти на выборы, кроме антироссийских страшилок; власти Молдовы готовят провокации во время экстрадиции Плахотнюка; власти радуются снижению цен в Молдо

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 сентября 2025.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 сентября 2025:

1. Если бы не Россия, ПАС не с чем было бы идти на выборы в Молдове: Достижений нет, поэтому главный пункт агитации — старые страшилки.

2. Адвокат Плахотнюка заявил о возможных провокациях при экстрадиции олигарха: Что затеяли власти Молдовы перед выборами.

3. Правительство предлагает жителям Молдовы радоваться снижению цен: «Была в магазине, наверное очки надо менять, а власти ходят в другие магазины, с персональными ценами, специально для богатых».

4. Только кандидаты ПАС могут прийти с предвыборной агитацией на руины собственноручных разрушений: В Молдове правящая партия призывает голосовать за них нищих пенсионеров, «сепаратистов» и всех, кого за 4 года унизили и обманули.

5. Самое время для прогулок и пикников: Жителей Молдовы ждут +23 градуса, нежаркое солнце и отсутствие осадков.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

