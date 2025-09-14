Стубб и Джонсон публично поссорились в Киеве: что случилось

Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично поссорились в Киеве, обсуждая замороженные российские активы и гарантии безопасности для Украины.
По информации финского Iltalehti, спор начался после того, как президент Финляндии упомянул выход Великобритании из ЕС в контексте перспектив Украины в союзе.
Джонсон ответил, что и у Финляндии на вступление в ЕС ушло много времени, и подверг критике бездействие «коалиции желающих». Он также усомнился, почему эта коалиция не направляет войска на Украину и, по его словам, фактически позволяет России иметь право вето на такие решения.
Конкретных результатов дискуссии не было. Среди присутствующих на мероприятии были Келлог и Бессент, отмечает издание.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании заявил, что готов признаться в том, почему сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной в апреле 2022 года за круглую сумму. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон.
Прежде Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с Зеленским в Киеве. Британский политик вышел из машины, держа в руках папки с документами. Уже началась протокольная съемка приветствия, когда к нему подбежала помощница и выхватила из рук бумаги. Этому предшествовал ее спринт через всю площадь. Джонсон в этот момент выглядел удивленным, но продолжил беседу с украинским лидером.