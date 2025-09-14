Стубб и Джонсон публично поссорились в Киеве: что случилось

Прежде Джонсон попал в неловкое положение во время встречи с Зеленским в Киеве. Британский политик вышел из машины, держа в руках папки с документами. Уже началась протокольная съемка приветствия, когда к нему подбежала помощница и выхватила из рук бумаги. Этому предшествовал ее спринт через всю площадь. Джонсон в этот момент выглядел удивленным, но продолжил беседу с украинским лидером.