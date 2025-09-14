В России могут появиться госпитальные школы: что это такое

Буцкая уточнила, что госпитальные школы — это особые образовательные учреждения, которые могут принять детей с разными диагнозами. Парламентарий подчеркнула, что около 6 миллионов детей в России ежегодно проходят лечение в больницах, причем многие находятся в медицинском учреждении больше 21 дня. А значит, они не посещают школу, снова влиться в школьную программу после болезни очень тяжело. Госпитальные школы смогли бы решить эту проблему. Ребята могли бы продолжать обучение и проходить лечение одновременно.