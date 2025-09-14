В России могут появиться госпитальные школы: что это такое

В России могут появиться госпитальные школы. Депутаты Государственной Думы совместно с профильными министерствами разрабатывают законопроект о госпитальных школах, который вскоре будет представлен на рассмотрение в палату. Об этом информировала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые “госпитальные школы”. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено», — рассказала парламентарий в своем обращении.
Буцкая уточнила, что госпитальные школы — это особые образовательные учреждения, которые могут принять детей с разными диагнозами. Парламентарий подчеркнула, что около 6 миллионов детей в России ежегодно проходят лечение в больницах, причем многие находятся в медицинском учреждении больше 21 дня. А значит, они не посещают школу, снова влиться в школьную программу после болезни очень тяжело. Госпитальные школы смогли бы решить эту проблему. Ребята могли бы продолжать обучение и проходить лечение одновременно.
Буцкая отметила, что этот законопроект находится на стадии написания. В его разработке принимают участие профильные министерства — здравоохранения и просвещения.
Нужно отметить, что и обычные школы столкнулись с некоторыми изменениями в этом учебном году. Так, появился новый предмет — История родного края. Этот урок пришел на смену Обществознанию. Также Минпросвещение уменьшило количество контрольных работ.
Кроме того, принят закон о максимальном времени для выполнения домашнего задания. В общей сложности ребенок не должен сидеть за учебниками дома больше 3,5 часов. А значит, учителям не следует задавать слишком много. Подчеркивается, что школьники младших классов должны выполнять домашнее задание за более короткий срок — около 1,5 часа.
При этом в правительстве отметили, что совсем отменять домашнее задание нельзя. Даже при учете того, что многие старшеклассники используют искусственный интеллект для решения сложных задач и подготовки докладов.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам министра образования Сергея Кравцова, в ближайшее время не будут вводится новых предметов. Чиновник считает, что школьная программа сейчас выстроена очень хорошо, она способна развить широкий кругозор у школьника.