Кадыров пообещал требовать ответа за поступки детей от их родителей

Глава Чечни подчеркнул, что «умные и ответственные родители» все понимают.

Источник: Аргументы и факты

Родители должны отвечать за поступки своих детей, и в Чечне будут и дальше требовать ответа за действия детей от их родителей, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб, либо же он продался терроризму. По нашим обычаям родители должны отвечать за поступки детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Ранее, после того как в апреле житель города Ачхой-Мартан напал с ножом на сотрудников ДПС и был ликвидирован ответным огнем, глава Чечни заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя данного преступления нужно выдворить из республики.

