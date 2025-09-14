Кадыров пообещал требовать ответа за поступки детей от их родителей

«Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб, либо же он продался терроризму. По нашим обычаям родители должны отвечать за поступки детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.