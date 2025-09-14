Ричмонд
Трамп и Си Цзиньпин могут не встретиться в Китае: вот что случилось

FT: встреча Трампа и Си Цзиньпина в Китае оказалась под угрозой срыва.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут не встретиться в Пекине из-за напряженности между странами. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

В то же время отмечается, что встреча политиков все же возможна, правда, в особом порядке. Сообщается, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести беседу в более закрытом формате.

В публикации указывается, что между Соединёнными Штатами и Китаем до сих пор не достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов, включая торговлю и борьбу с распространением фентанила.

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в издании.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин посетил Китай в начале сентября. Его визит в Пекин вызывал широкий общественный резонанс, зарубежные СМИ следили за переговорами российского политика с мировыми лидерами и обсуждали шикарный прием Путина в Китае.

