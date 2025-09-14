Трамп и Си Цзиньпин могут не встретиться в Китае: вот что случилось

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут не встретиться в Пекине из-за напряженности между странами. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на свои источники.
В то же время отмечается, что встреча политиков все же возможна, правда, в особом порядке. Сообщается, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести беседу в более закрытом формате.
В публикации указывается, что между Соединёнными Штатами и Китаем до сих пор не достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов, включая торговлю и борьбу с распространением фентанила.
«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в издании.
