В Ростовской области стартовал заключительный день голосования на выборах

На Дону в финальный день голосования избирательные участки будут работать до 20:00.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начался третий, заключительный день голосования на выборах-2025. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, все участки для голосования открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.

— Мы рассчитываем, что на финишной прямой активность наших избирателей сохранится, — отметил председатель облизбиркома Андрей Буров.

Избирателям напомнили, что до 14:00 у них есть возможность подать заявку в участковую комиссию для голосования на дому.

Отметим, что голосование проходит с высокой активностью. По данным на 20:00 13 сентября, когда закрылись участки во второй день голосования, в выборах уже приняли участие 43,75% избирателей, или 1 357 720 жителей Ростовской области с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Как отметили в облизбиркоме, по итогам двух дней явка уже превысила показатель за весь трехдневный период голосования на выборах главы региона в 2020 году, когда тогда проголосовали почти 43% избирателей.

Финальные итоги голосования будут подведены после закрытия участков в конце третьего дня.

