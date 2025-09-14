В Ростовской области стартовал заключительный день голосования на выборах

В Ростовской области начался третий, заключительный день голосования на выборах-2025. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, все участки для голосования открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.
— Мы рассчитываем, что на финишной прямой активность наших избирателей сохранится, — отметил председатель облизбиркома Андрей Буров.
Избирателям напомнили, что до 14:00 у них есть возможность подать заявку в участковую комиссию для голосования на дому.
Отметим, что голосование проходит с высокой активностью. По данным на 20:00 13 сентября, когда закрылись участки во второй день голосования, в выборах уже приняли участие 43,75% избирателей, или 1 357 720 жителей Ростовской области с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Как отметили в облизбиркоме, по итогам двух дней явка уже превысила показатель за весь трехдневный период голосования на выборах главы региона в 2020 году, когда тогда проголосовали почти 43% избирателей.
Финальные итоги голосования будут подведены после закрытия участков в конце третьего дня.
