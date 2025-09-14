В День города «Сфера» дала бесплатный спектакль по Бродскому

«На этот раз мы не стали ставить какие-то рамки по лаборатории и рассматривали все предложения от молодых режиссеров. Посыл был только один — если вы любите “Сферу”, если знаете историю театра, и если вы готовы стать частью театра и поучаствовать в развитии театра, то присылайте свои заявки и предложения. Честно говоря, мы даже не ожидали, что на нас обрушится огромное количество предложений — в целом было больше 100 заявок. После изучения всех предложений, экспертный совет лаборатории выбрал на первом этапе 15 заявок, как от русских, так и иностранных режиссеров. И теперь уже на втором этапе в сентябре-октябре планируем встретиться со всеми режиссерами, прошедшими первый этап, чтобы услышать от них подробную экспликацию работ, как они их видят, почему, о чем, про что. И уже после этого мы определимся с двумя режиссерами, чтобы в ноябре-декабре провести репетиции эскизов. Таким образом, уже к Новому году мы определим победителя лаборатории для постановки к 45-летию театра», — сказал Александр Коршунов.