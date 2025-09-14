В День города «Сфера» дала бесплатный спектакль по Бродскому

13 сентября в рамках празднования Дня города на Основной сцене театра «Сфера» состоялся показ музыкально-поэтической композиции «О жизни. О любви», посвященной 85-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
«Летом я прочитал замечательное стихотворение Бродского “Остановка в пустыне”, которое начинается со слов: “Теперь так мало греков в Ленинграде”. Я его выучил и на сегодняшний момент это мои любимые стихи. Они обо всем: о нас, о нашей жизни, о прошлом, и о будущем, рассказал сайту aif.ru народный артист РФ Александр Коршунов. —Возможно, кому-то покажется неожиданным празднование юбилея Бродского в московском театре, поскольку он больше связан с Санкт-Петербургом, но, тем не менее, праздник есть праздник, мы все очень любим творчество Бродского и хотели исполнить его стихи и песни на стихи Бродского со сцены “Сферы”. Мы с радостью представили нашу новую музыкальную композицию на Дне города».
Также 13 сентября состоялось традиционное празднование Дня рождения основателя театра народной артистки России Екатерины Еланской показом спектакля «Живой театр Екатерины Еланской». Отметим, первой премьерой нового сезона в «Сфере» будет спектакль «Горе от ума. Открытая репетиция» по великому произведению Гончарова в постановке Александра Коршунова.
«Премьера намечена на 26, 27 сентября, — говорит Корушнов. — Это будет некая форма нового, “живого” прочтения данного произведения, для нас очень важно было добавить что-то новое и искренне от себя, открыть в нем что-то не очень открытое. В фервале у нас должна быть премьера спектакля “Таланты и поклонники” по Островскому. Это будет постановка Ирины Пахомовой, очень хорошего режиссера, с которым мы дружим. И третья премьера состоится весной, к 45-летию театра, по результатам режиссерской лаборатории».
Отметим, к 45-летию театра «Сфера» весной 2026 года будет представлена третья премьера сезона по результатам лаборатории молодых режиссеров «В пространстве “Сферы”». Название спектакля будет определено после третьего этапа лаборатории в конце текущего года.
«На этот раз мы не стали ставить какие-то рамки по лаборатории и рассматривали все предложения от молодых режиссеров. Посыл был только один — если вы любите “Сферу”, если знаете историю театра, и если вы готовы стать частью театра и поучаствовать в развитии театра, то присылайте свои заявки и предложения. Честно говоря, мы даже не ожидали, что на нас обрушится огромное количество предложений — в целом было больше 100 заявок. После изучения всех предложений, экспертный совет лаборатории выбрал на первом этапе 15 заявок, как от русских, так и иностранных режиссеров. И теперь уже на втором этапе в сентябре-октябре планируем встретиться со всеми режиссерами, прошедшими первый этап, чтобы услышать от них подробную экспликацию работ, как они их видят, почему, о чем, про что. И уже после этого мы определимся с двумя режиссерами, чтобы в ноябре-декабре провести репетиции эскизов. Таким образом, уже к Новому году мы определим победителя лаборатории для постановки к 45-летию театра», — сказал Александр Коршунов.
Что же касается гастрольных планов «Сферы», запланировано поездка в Саратов в ноябре текущего года на театральный фестиваль «Горе от ума-200», посвященный 220-летию Александра Грибоедова. Артисты театра представят на сцене Саратовского драматического театра имени И. А. Слонова спектакль в постановке Александра Коршунова «Горе от ума. Открытая репетиция». В марте 2026 года театр планирует гастроли в Омск. В рамках фестиваля русской классической драматургии «Его величество Театр» на сцене Омского драматического театра «Галёрка» будет показан спектакль в постановке Александра Коршунова «Без вины виноватые».