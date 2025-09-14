Мужчина задержан по подозрению в мошенничестве против Газманова

В Москве задержан мужчина по подозрению в мошенничестве, связанном с народным артистом РФ Олегом Газмановым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин РФ», — говорится в статье издания со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в июне 2025 года. Также в статье говориться, что вначале суд отправил фигуранта дела под стражу, а потом мужчине была избрана мера пресечения на домашний арест.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники придумывают все более изощренные методы обмана для россиян. При этом их жертвами становятся не только простые люди, но и знаменитости. Авторы издания перечислили звезд, которые столкнулись с аферистами и пострадали от их действий.