Экс-министр Абызов доставлен в Москву для допросов по уголовному делу

Абызов доставлен в Москву.
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, ранее осужденный к 12 годам колонии строгого режима, был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал участник кассационного процесса.
«Абызов находится в одном из следственных изоляторов Москвы по другому уголовному делу», — передает слова участника процесса РИА Новости. Там добавили, что это происходит на фоне ожидаемого рассмотрения кассационной жалобы Абызова на приговор по предыдущему делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Второй кассационный суд общей юрисдикции должен был начать рассмотрение жалобы 12 сентября, однако заседание было отложено. Приговор по первому делу, связанному с хищением четырех миллиардов рублей у энергетических компаний и незаконной предпринимательской деятельностью, был оставлен в силе Мосгорсудом в октябре 2024 года. Из девяти фигурантов того дела трое уже вышли на свободу в связи с отбытием срока наказания.