Экс-министр Абызов доставлен в Москву для допросов по уголовному делу

Второй кассационный суд общей юрисдикции должен был начать рассмотрение жалобы 12 сентября, однако заседание было отложено. Приговор по первому делу, связанному с хищением четырех миллиардов рублей у энергетических компаний и незаконной предпринимательской деятельностью, был оставлен в силе Мосгорсудом в октябре 2024 года. Из девяти фигурантов того дела трое уже вышли на свободу в связи с отбытием срока наказания.