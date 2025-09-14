Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр Абызов доставлен в Москву для допросов по уголовному делу

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, ранее осужденный к 12 годам колонии строгого режима, был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал участник кассационного процесса.

Абызов доставлен в Москву.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, ранее осужденный к 12 годам колонии строгого режима, был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал участник кассационного процесса.

«Абызов находится в одном из следственных изоляторов Москвы по другому уголовному делу», — передает слова участника процесса РИА Новости. Там добавили, что это происходит на фоне ожидаемого рассмотрения кассационной жалобы Абызова на приговор по предыдущему делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Второй кассационный суд общей юрисдикции должен был начать рассмотрение жалобы 12 сентября, однако заседание было отложено. Приговор по первому делу, связанному с хищением четырех миллиардов рублей у энергетических компаний и незаконной предпринимательской деятельностью, был оставлен в силе Мосгорсудом в октябре 2024 года. Из девяти фигурантов того дела трое уже вышли на свободу в связи с отбытием срока наказания.