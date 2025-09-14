Пробный «безвиз» с Китаем вступит в силу в понедельник

Согласно информации, размещенной в официальном Telegram-канале посольства России в КНР, безвизовый въезд предусмотрен для обладателей обычных заграничных паспортов. Новая политика распространяется на граждан РФ, планирующих посещение Китая с туристическими и деловыми целями, а также для участия в различных гуманитарных обменах, визитов к родственникам или транзитного проезда. Ранее для таких поездок требовалось оформление виз следующих категорий: «L» — туризм, «M» — коммерческие цели, «F» — обмены в научной, образовательной, спортивной, культурной и медицинской сферах, «Q2» — посещение родственников-граждан КНР и иностранцев с видом на жительство в Китае, «G» — транзит.