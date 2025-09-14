Пробный «безвиз» с Китаем вступит в силу в понедельник

С понедельника вступает в силу пробный безвизовый режим для российских граждан, совершающих поездки в Китай.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября заявил, что Китай с 15 сентября вводит на годичный период испытательный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Данный режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Согласно информации, размещенной в официальном Telegram-канале посольства России в КНР, безвизовый въезд предусмотрен для обладателей обычных заграничных паспортов. Новая политика распространяется на граждан РФ, планирующих посещение Китая с туристическими и деловыми целями, а также для участия в различных гуманитарных обменах, визитов к родственникам или транзитного проезда. Ранее для таких поездок требовалось оформление виз следующих категорий: «L» — туризм, «M» — коммерческие цели, «F» — обмены в научной, образовательной, спортивной, культурной и медицинской сферах, «Q2» — посещение родственников-граждан КНР и иностранцев с видом на жительство в Китае, «G» — транзит.
При этом безвизовый порядок не применяется к лицам, прибывающим в Китай для работы, обучения, журналистской деятельности, а также к водителям, экспедиторам и переводчикам.
Кроме того, как уточнили в российском дипломатическом представительстве, родственникам россиян, работающих и обучающихся в КНР, а также сотрудников российских загранучреждений, планирующим визит в страну для посещения близких, по-прежнему потребуется оформление визы категории «S2».
Требования к въезду в Китай для несовершеннолетних граждан идентичны требованиям для взрослых.
СРОК ПРЕБЫВАНИЯ.
На территории КНР разрешается находиться в течение 30 дней с момента въезда. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Китае, общий 30-дневный период отсчитывается с 00:00 часов суток, следующих за днем въезда (например, если гражданин въезжает в Китай 17-го числа днем, отсчет тридцати дней начинается с 00:00 18-го числа).
В течение 24 часов с момента прибытия на территорию Китая российские граждане, проживающие вне отелей, обязаны зарегистрироваться в органах полиции по месту пребывания. Как отмечается в справке российского посольства, в случае необходимости продления пребывания в Китае свыше 30 дней в случае чрезвычайных обстоятельств или форс-мажора, россияне могут обратиться в местные органы общественной безопасности для получения соответствующего разрешения.
Ограничений по количеству въездов или суммарной продолжительности пребывания в течение календарного года в настоящее время не установлено.
ГЕОГРАФИЯ ПОЕЗДОК.
В течение разрешенного периода пребывания (30 дней) разрешено перемещение по всей территории Китая, за исключением зон с ограниченным доступом для иностранцев, в частности Тибетского автономного района, уточнили в российском диппредставительстве в КНР.
Безвизовый режим для россиян действует через все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан в Китае.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.
Срок действия заграничного паспорта на момент планируемого выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс предполагаемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). Как уточнили в посольстве РФ в КНР, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший срок действия.
Как сообщили РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР, в настоящее время не установлено ограничений по первоначальному сроку действия заграничного паспорта. Таким образом, въехать в Китай можно как по пятилетнему загранпаспорту, так и по 10-летнему биометрическому.
В управлении добавили, что безвизовый режим действует при использовании обычного заграничного паспорта при въезде в Китай. Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, не подпадает под действие новых правил.
В настоящее время отсутствует требование о предоставлении страхового полиса при въезде в Китай по безвизовому режиму. Однако, учитывая высокую стоимость медицинских услуг в Китае, посольство РФ в КНР рекомендует российским гражданам обязательно оформлять страховку.
Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником миграционной службы КНР непосредственно в пункте пропуска. Органы пограничного контроля вправе отказать во въезде гражданам России, чьи цели не соответствуют требованиям безвизового режима, или которым запрещен въезд в Китай.
Посольство России в Китае советует гражданам подготовить и иметь при себе дополнительные документы, подтверждающие цель поездки. Такие как подтверждение бронирования отеля, авиабилеты, приглашение принимающей стороны, документы, подтверждающие родство, а также иные доказательства, включая переписку в социальных сетях.
По всем вопросам, связанным с безвизовым режимом, можно обращаться непосредственно в государственное управление по делам миграции КНР по телефону круглосуточной горячей линии: +86 12367 из России и 12367 из Китая. На горячей линии предоставляется поддержка на русском языке. Корреспондент РИА Новости проверил работу горячей линии, китайский сотрудник со знанием русского языка оперативно ответил на звонок и предоставил необходимую информацию.
ОТВЕТНЫЕ ШАГИ РОССИИ.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва ответит взаимностью на дружественное решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Как сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, поручение президента РФ о безвизовом режиме для граждан Китая подлежит исполнению, все ведомства приступили к работе.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян необходимо предварительно проработать в межведомственном формате, сроки пока не определены.
