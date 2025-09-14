Новый автобусный маршрут запустят в Перми с 15 сентября

Для того, чтобы пермяки смогли добираться до железнодорожного вокзала Пермь I и речного вокзала, создан временный проезд через улицу Максима Горького. Но большие автобусы пройти по этому участку не смогут. Поэтому автобусы маршрутов № 3, № 51 и № 71 будут ходить только до остановки «Сквер имени Решетникова».