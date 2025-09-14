Супруг Ивлеевой Бегак через суд добился принятия наследства умершего брата

Супруг блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился признания факта принятия наследства и установления права собственности на имущество своего родного брата. Об этом говорится в официальных судебных документах.
Как отмечается в материалах, Бегак обратился в суд с иском, в котором ответчиками выступали его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы. В заявлении он указывал, что после смерти брата открылось наследство, включающее доли в жилом доме и земельном участке, расположенных в ДСК «Советский писатель».
Известно, что к нотариусу никто из родственников с заявлением не обращался. Сам Бегак после смерти брата фактически вступил в наследство: использует имущество, оплачивает расходы на его содержание. При этом оформить право собственности без суда он не смог.
В документах подчеркивается, что наследником первой очереди была Семенова, однако в течение установленного законом срока она наследство не приняла. По этой причине суд признал законные основания для наследования Бегаком как наследником второй очереди и удовлетворил его требования, передает РИА Новости.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились. Избранник Ивлеевой ранее уже был в браке. Помимо работы на телевидении, Бегак также владеет фермерским хозяйством. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова.