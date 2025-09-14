Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруг Ивлеевой Бегак через суд добился принятия наследства умершего брата

Супруг блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился признания факта принятия наследства и установления права собственности на имущество своего родного брата. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Супруг блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился признания факта принятия наследства и установления права собственности на имущество своего родного брата. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Как отмечается в материалах, Бегак обратился в суд с иском, в котором ответчиками выступали его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы. В заявлении он указывал, что после смерти брата открылось наследство, включающее доли в жилом доме и земельном участке, расположенных в ДСК «Советский писатель».

Известно, что к нотариусу никто из родственников с заявлением не обращался. Сам Бегак после смерти брата фактически вступил в наследство: использует имущество, оплачивает расходы на его содержание. При этом оформить право собственности без суда он не смог.

В документах подчеркивается, что наследником первой очереди была Семенова, однако в течение установленного законом срока она наследство не приняла. По этой причине суд признал законные основания для наследования Бегаком как наследником второй очереди и удовлетворил его требования, передает РИА Новости.

О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а теперь они официально поженились. Избранник Ивлеевой ранее уже был в браке. Помимо работы на телевидении, Бегак также владеет фермерским хозяйством. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова.