Ограничения на полёты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Ранее Росавиация также вводила ограничения на полёты в аэропорту Калуги в ночь на 14 сентября. Представитель ведомства подчеркнул, что приоритетом остаётся обеспечение безопасности пассажиров и экипажей. Буквально через три часа аэропорт региона снова начал принимать и отправлять самолёты.