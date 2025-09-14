Ричмонд
Ограничения на полёты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижнего Новгорода (“Стригино”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения были созданы в рамках обеспечения безопасности полётов.

Ранее Росавиация также вводила ограничения на полёты в аэропорту Калуги в ночь на 14 сентября. Представитель ведомства подчеркнул, что приоритетом остаётся обеспечение безопасности пассажиров и экипажей. Буквально через три часа аэропорт региона снова начал принимать и отправлять самолёты.