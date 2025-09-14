Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 12:00 14 сентября 2025

К полудню 14 сентября в Иркутской области зафиксирована явка избирателей на выборах губернатора в размере 24,97%, что соответствует 456 257 проголосовавшим гражданам. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии региона.
Явка на выборах губернатора Иркутской области на 12:00 14 сентября 2025.
— Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (54,07%), Катангском районе (49,36%), Баяндаевском районе (48,38%). В Иркутске проголосовали 22,1% избирателей, в Ангарском городском округе — 24,25%, в Братске — 18,97%, — сообщили в Избиркоме региона.
Сравнительные данные с предыдущими выборами показывают рост электоральной активности: в 2020 году на этот же период времени явка составляла 20,3%. Голосование продолжается до 20:00, и статистические показатели могут существенно измениться к завершению процесса.