Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 12:00 14 сентября 2025

К полудню на выборах в Иркутской области проголосовали почти 25% жителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К полудню 14 сентября в Иркутской области зафиксирована явка избирателей на выборах губернатора в размере 24,97%, что соответствует 456 257 проголосовавшим гражданам. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии региона.

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 12:00 14 сентября 2025.

— Максимальная явка в Балаганском муниципальном округе (54,07%), Катангском районе (49,36%), Баяндаевском районе (48,38%). В Иркутске проголосовали 22,1% избирателей, в Ангарском городском округе — 24,25%, в Братске — 18,97%, — сообщили в Избиркоме региона.

Сравнительные данные с предыдущими выборами показывают рост электоральной активности: в 2020 году на этот же период времени явка составляла 20,3%. Голосование продолжается до 20:00, и статистические показатели могут существенно измениться к завершению процесса.