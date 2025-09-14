В РФ хотят признать русскую кухню нематериальным наследием

В Минпромторге РФ призвали признать русскую кухню нематериальным наследием страны. Об этом идет речь в документах к Всероссийскому фестивалю русской кухни, передает ТАСС.
«Ключевые задачи: обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России и важным направлением внутренней политики и государственной поддержки, инициировать увеличение количества мест в России, где можно отведать русскую кухню», — следует из документов.
Также предлагается заняться популяризацией данного направления кулинарии и «раскрепощать спрос на русское». Эти задачи должны решаться среди молодых поколений. По задумке министерства, необходимо формировать у россиян позитивное отношение к отечественным продуктам.
Там добавили, что русская кухня «является языком межнационального и личного общения». Этот «мост дружбы» создает атмосферу доброжелательности и доверия, резюмировали в ведомстве. Разработанный в Минпромторге документ направлен на рассмотрение региональными органами исполнительной власти.
