Санкции, наложенные Европой на Россию, привели к негативным последствиям для европейских стран, тогда как российская экономика продемонстрировала рост. В этом уверен внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. Своей точкой зрения он поделился в интервью РИА Новости.