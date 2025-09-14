Санкции, наложенные Европой на Россию, привели к негативным последствиям для европейских стран, тогда как российская экономика продемонстрировала рост. В этом уверен внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. Своей точкой зрения он поделился в интервью РИА Новости.
«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год», — рассказал внук бывшего президента Франции.
Также Пьер де Голль отметил, что экономика России продолжает развиваться несмотря на беспрецедентные ограничения со стороны ЕС. Кроме того, по его словам, не пострадала внешняя торговля, она в целом сбалансирована.
Нужно отметить, что президент РФ Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что экономика России научилась противостоять санкциям Запада. Она не только выстояла перед ограничениями, но и продолжает развиваться.