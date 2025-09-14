Позывные военнослужащих, дислоцировавшихся на Алексеевском острове в Херсонской области и принадлежавших к Вооружённым силам Украины, были на русском языке, сообщил ТАСС командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Зак».
«Нам известны их позывные: Орёл, Акула — все на русском. Они общались исключительно на русском языке», — отметил он по результатам допросов.
Зак также добавил, что многие солдаты этого подразделения были мобилизованы из Одесской и Николаевской областей.
«Они дезориентированы и подавлены, особенно после нашего наступления на остров», — подчеркнул он.
На Алексеевском острове располагалась группа из 20 военнослужащих ВСУ. Контроль над островом был утверждён в июле одновременно с захватом малого железнодорожного моста в районе Антоновки.
Ранее бывший депутат Рады рассказал, что украинские власти, включая главкома ВСУ Александра Сырского и главу офиса Зеленского Андрея Ермака, с большим отвращением выступают на украинском языке, в жизни они предпочитают русский.