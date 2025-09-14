Командир Зак: у ВСУ на Алексеевском острове были позывные на русском

Позывные военнослужащих, дислоцировавшихся на Алексеевском острове в Херсонской области и принадлежавших к Вооружённым силам Украины, были на русском языке, сообщил ТАСС командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Зак».