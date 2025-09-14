Суд отправил в СИЗО экс-замначальника тыла внутренних войск Панова

Согласно версии следствия, с 2012 по 2014 год Владимир Панов получил через неустановленное лицо взятку в размере 37 миллионов рублей от гендиректора компании «СК Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу Антона Сибиля. Ее дали за заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также за общее покровительство и бездействие при нарушении обязательств.