Суд отправил в СИЗО экс-замначальника тыла внутренних войск Панова

Владимира Панова, которого обвиняют в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.

Источник: pexels.com

Суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД РФ Владимира Панова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, пишет ТАСС.

«235-й Гарнизонный военный суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Панова Владимира Михайловича сроком на 60 суток», — говорится в судебных документах.

Согласно версии следствия, с 2012 по 2014 год Владимир Панов получил через неустановленное лицо взятку в размере 37 миллионов рублей от гендиректора компании «СК Ремстройторг» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу Антона Сибиля. Ее дали за заключение и исполнение госконтрактов для МВД, а также за общее покровительство и бездействие при нарушении обязательств.

Отмечается, что в 2020 году Владимира Панова осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, а также наложили запрет на 1,5 года занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирного заподозрили во взятке.