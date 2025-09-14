В Москве обновлен суточный рекорд атмосферного давления

Синоптик уточнил, что к 6 часам утра давление немного увеличилось и достигло отметки 762,1 мм рт. ст. По его мнению, вполне возможно, что это значение станет максимальным показателем атмосферного давления за сегодняшний день, поскольку согласно прогнозам, в течение воскресенья показания барометров будут постепенно снижаться.