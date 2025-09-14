В Москве обновлен суточный рекорд атмосферного давления

В Москве второй день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, утром в воскресенье показатель достиг 762 миллиметров ртутного столба.
Леус написал в своем телеграм-канале, что, как и прогнозировалось, уже в начале сегодняшних суток данные барометров на базовой метеостанции ВДНХ показали 762 мм рт. ст., что превышает предыдущий рекорд 1949 года, составлявший 758,6 мм рт. ст.
Синоптик уточнил, что к 6 часам утра давление немного увеличилось и достигло отметки 762,1 мм рт. ст. По его мнению, вполне возможно, что это значение станет максимальным показателем атмосферного давления за сегодняшний день, поскольку согласно прогнозам, в течение воскресенья показания барометров будут постепенно снижаться.
