Посол Боднар: в Польше вандалы срезали крест с украинской католической церкви

Украинский дипломат Боднар заявил, что инцидент произошел в городе Легнице.

Источник: Комсомольская правда

В Польше неизвестные злоумышленники демонтировали крест с украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в своих социальных сетях.

Инцидент произошел в Легнице в канун христианского праздника Воздвижения Креста Господня, уточнил украинский дипломат.

«Мы узнали, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы», — рассказал посол в своем сообщении.

Отмечается, что украинское посольство направило ноту протеста в польский МИД. Нужно сказать, что отношения Украины и Польши заметно испортились в последнее время. В Варшаве заявили, что прекращают выплачивать социальные пособия беженцам с Украины, которые не работают официально, а Киев разрешил выезд за пределы страны молодым людям. В результате этого поток мигрантов ринулся в Польшу.