Посол Боднар: в Польше вандалы срезали крест с украинской католической церкви

Отмечается, что украинское посольство направило ноту протеста в польский МИД. Нужно сказать, что отношения Украины и Польши заметно испортились в последнее время. В Варшаве заявили, что прекращают выплачивать социальные пособия беженцам с Украины, которые не работают официально, а Киев разрешил выезд за пределы страны молодым людям. В результате этого поток мигрантов ринулся в Польшу.