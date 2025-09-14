Посол Боднар: в Польше вандалы срезали крест с украинской католической церкви

В Польше неизвестные злоумышленники демонтировали крест с украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в своих социальных сетях.
Инцидент произошел в Легнице в канун христианского праздника Воздвижения Креста Господня, уточнил украинский дипломат.
«Мы узнали, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы», — рассказал посол в своем сообщении.
Отмечается, что украинское посольство направило ноту протеста в польский МИД. Нужно сказать, что отношения Украины и Польши заметно испортились в последнее время. В Варшаве заявили, что прекращают выплачивать социальные пособия беженцам с Украины, которые не работают официально, а Киев разрешил выезд за пределы страны молодым людям. В результате этого поток мигрантов ринулся в Польшу.